BALI - Pevita Pearce belum lama ini menjadi buah bibir warganet setelah mengunggah foto saat menjalani ritual melukat di Bali. Tak sedikit yang mengira, aktris 5CM itu berpindah agama dari Islam menjadi Hindu akibat foto tersebut.

Tak ingin pemberitaan meluas, sang aktris menegaskan bahwa dirinya tidak berpindah agama. Ritual melukat yang dijalaninya merupakan sebuah proses untuk mengatasi trauma yang dialaminya selama ini.

“By the way, (melukat) ini (merupakan) prosesi dealing saya dengan trauma. No, I'm not converting, chill (Tidak, aku tidak pindah agama. Santai),” tutur sang aktris di kolom komentar unggahannya.

Dalam unggahannya tersebut, aktris 29 tahun itu mengungkapkan rasa syukur lantaran bisa mengikuti ritual yang bertujuan untuk membersihkan pikiran serta jiwanya. “Yang bisa kukatakan, ini adalah perjalanan yang indah,” ujarnya.

Pevita Pearce menambahkan, “Semua sudah pada tempatnya dan seharusnya. Ada pergeseran dalam perjalanan mental-emosional-spiritual saya. Aku bahagia bisa menerimanya dan melihat semua hal dengan cinta dan kasih sayang. 2022 baru saja dimulai tapi sudah banyak perubahan yang menarik.”*

(SIS)