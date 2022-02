JAKARTA - Mempunyai segudang prestasi dan kegiatan akademis lainnya tidak membuat Agatha Chelsea lupa akan akarnya sebagai penyanyi dan terus menelurkan karya baru.

Agatha Chelsea memang penuh bakat dan talenta. Dengan kegiatan perkuliahan nya yang memakan waktu, dirinya masih sempat membangun karir bernyanyi nya yang telah dijalani sejak berumur 10 tahun.

Kali ini Chelsea kembali dengan single baru dan image baru nya yang lebih dewasa dan matang. Single baru ini bertajuk Takdir Beda.

Takdir Beda menceritakan tentang perpisahan yang terjadi diantara pasangan, dan salah satunya telah merelakan meski masih sangat mencinta. Sehingga akan terus menunggu walaupun jika nanti bertemu di takdir yang berbeda.

Di single terbaru ini chelsea tampil sangat berbeda dari single single sebelumnya. Bukan hanya tentang penampilan, tapi juga teknik bernyanyi dan pemilihan lagu yang terasa matang dan dewasa. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh usia nya yg sudah menginjak 20 tahun tapi juga pemikiran nya yang sudah lebih luas dan panjang.

“Iya, di lagu ini memang aku bisa dibilang agak dewasa dan lepas dari image ku selama ini yang kaya ABG, kalau sekarang kan aku sudah mulai berubah nih jadi wanita yg lebih dewasa. Dan ini juga berkat A&R aku yg memang mendorong aku utk bawain lagu ini. Dia yang yakini aku kalau aku pasti bisa” ujar Chelsea.

Chelsea juga mengaku sangat senang dan enjoy dengan perubahan yang terjadi dan bila diibaratkan seperti memasuki dunia baru yang belum pernah sebelumnya.

Proses pembuatan single inj cukup lama karena Raymond (pencipta lagu) sudah memberikan sample lagu ini bahkan sejak chelsea masih tinggal di Australia, namun chelsea pada saat itu belum punya keberanian untuk membawakan lagu ini. Dan setelah di yakinkan kembali oleh A&R hits records,akhirnya Chelsea mantap dan memulai proses single ini dari bulan oktober 2021.

Bagian yang paling disuka dan menjadi favorit chelsea yaitu adalah pada bagian aransemen dan music video nya yang seperti film look. Dan hal ini merupakan impian chelsea sejak lama ingin mempunyai MV dengan film look.

Chelsea berharap single ini dapat dinikmati oleh semua kalangan terutama para chelseaddict yang selama ini telah mendukung karirnya, dan semoga semuanya dapat merasakan perubahan yang dialami Chelsea pd single ini, dan menyukainya.

“I hope you guys like and enjoy the new color in this single, dan semoga kalian suka sama kaya aku suka single ini. Oiya dan aku nemu satu quotes yang bagus banget utk kalian yg dengerin single ini “apa itu duka, jika bukan cinta yang bertahan”. Jadi kalau kalian masih bisa merasakan duka itu tandanya kalian masih bisa merasakan cinta” tutupnya.

So, ladies and gentleman! Sudah siap menyambut Chelsea dengan warna barunya? Here it is, Takdir Beda yang sekarang sudah bisa kamu dengarkan di seluruh platform musik digital kesukaanmu. Enjoy!

