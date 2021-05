JAKARTA - Agatha Chelsea akhirnya merilis mini album bertajuk Love Letters. Mini Album ini berisi 5 lagu, yakni 3 Little Words, 11:11, 3000 Miles, Good To Me, dan When We’re Older.

Agatha Chelsea turun tangan langsung dalam pembuatan lima lagu berbahasa Inggris tersebut. Dirilis secara backwards dan menjalin satu kesatuan cerita, When We're Older menjadi yang pertama dirilis pada 9 April lalu, sekaligus menandai debut Chelsea sebagai singer-songwriter dan produser.

Kemudian disusul dengan single ke-2, Three Little Words pada 23 April 2021, diikuti oleh 11:11 pada 7 Mei lalu. Sementara full mini album Love Letters dirilis hari ini,Jumat (21//5/2021), Good To Me akan dirilis 28 Mei mendatang.

Yang terakhir, 3000 Miles akan dirilis pada 18 Juni 2021. Lagu ini merupakan puncak konflik dari seluruh rangkaian cerita EP Love Letters, tentang jarak Jakarta dan Melbourne menceritakan kisah long-distance relationship.

“EP (mini album) ini sangat berarti buat aku, karena merupakan sebagian dari imajinasi aku, sebagian dari pengalaman aku dan sebagian dari naratif yang ingin aku bangun dan aku bagi sama orang-orang," kata Chelsea.

"So its very personal project because its reflect who I am, not just as an artist tapi juga aku sebagai seseorang. Jadi ini bener bener project yang close to my heart,” lanjutnya.

So, Ladies and gentleman please give a warm welcome to “EP : Love Letters” by Agatha Chelsea! Now available on Spotify, Apple Music, Joox, YouTube, dan YouTube Music.