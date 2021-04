JAKARTA - Agatha Chelsea baru saja merilis lagu berjudul “When We’re Older”. Penyanyi cantik ini mengisahkan tentang bentuk cinta yang paling selfless yaitu melepaskan seorang kekasih. Bukan sekedar lagu move on dari mantan, lagu ini menceritakan sebuah harapan bahagia di masa depan.

Chelsea membuat video musik dari lagu ini di Melbourne, Australia, dimana latar dan suasananya sangat pas dengan lirik melankolis. Lagu ini merupakan salah satu dari 4 lagu di mini album yang akan dirilisnya dan berjudul ‘Love Letters’.

Chelsea memberi nama mini albumnya sebagai ‘Love Letters’ karena ia terinspirasi dari surat cinta yang sering tulisnya. Chelsea mengaku suka menulis puisi dan surat sejak kecil, ia sangat menyukai bentuk karya seperti ini. Ia senang mencurahkan isi hati dan pikirannya dalam sebuah karya.

“Surat feels more personal, lebih proper, even the language juga berbeda dengan sekedar texting” ujar Chelsea.

Sejak dulu, Chelsea sering membuat surat cinta walaupun tidak ditujukan untuk siapapun. Bahkan ia sampai pernah menulis surat untuk seorang karakter film yaitu Troy Bolton yang memerankan film High School Musical.

Di mini album ‘Love Letters, Chelsea memilih untuk menulis lagu-lagunya menggunakan Bahasa Inggris. Lagu “When We’re Older”, “3 Little Words”, “11:11”, “Good To Me”, dan “3000 Miles” ini diciptakan oleh Chelsea pada saat ia sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di Melbourne Australia. Chelsea merupakan mahasiswi salah satu kampus terbaik di Australia yaitu University of Melbourne.

Saat membagi waktu antara menjalani kegiatan kuliah dan bernyanyi, Chelsea merasa mengurutkan prioritas merupakan hal yang penting. Chelsea yang mengambil jurusan psikologi ini tetap bersungguh-sungguh ketika melakukan kegiatan belajarnya.

Selain dari pengalaman pribadinya, Chelsea mendapatkan inspirasi dari kisah romantis teman-temannya. Mini album ini merupakan debut Chelsea sebagai singer-songwriter, ia merasa senang dan tegang ketika akan merilis karya-karyanya ini.

“Excited tapi deg-degan banget, nanti orang bakalan suka apa ngga” ujar Chelsea.

Mini album “Love Letters” akan dirilis pada 7 May 2021, namun MV “When We’re Older” sudah bisa ditonton di YouTube channel Agatha Chelsea!

