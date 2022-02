JAKARTA - Dua acara festival musik, Coachella Valley Music and Arts Festival 2022 dan Stagecoach Festival 2022 akan segera digelar dengan tidak memerlukan tes Covid-19.

Dilaporkan CBS News, Jumat (18/2/2022) pihak penyelenggara dua acara festival musik terkenal di Amerika tersebut mengumumkan aturan teranyar, para penonton yang datang tidak lagi butuh membawa hasil tes negatif Covid-19 atau bukti vaksinasi Covid-19.

Dalam akun Twitter resminya baru-baru ini, Stagecoach menyebutkan perubahan aturan tersebut merujuk sesuai dengan pedoman aturan lokal setempat. Sementara di laman Kesehatan dan Keselamatan Coachella menyatakan bahwa tidak ada pemakain masker, tes, atau vaksinasi yang diperlukan untuk hadir di festival musik tersebut.

Laman situs resmi Stagecoach dan Coachella meng-highlight, dalam acara tersebut tentu ada risiko yang melekat dan meningkat terhadap paparan Covid-19 di tempat umum atau tempat di mana banyak orang hadir serta tidak ada jaminan bahwa penonton yang menghadiri festival tidak akan terpapar Covid-19.

Meski tidak mensyaratkan penonton untuk membawa hasil tes negatif Covid-19 atau bukti tanda sudah divaksin. Pihak Stagecoach dan Coachella menyebutkan, festival musik itu akan digelar sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat yang berlaku pada tanggal acara, yang artinya kebijakan bisa berubah kapan saja sebagaimana ditentukan oleh lembaga atau instrumen pemerintah federal, negara bagian atau lokal, artis atau promotor.

Coachella akan berlangsung selama dua akhir pekan, 15 hingga 17 April dan 22 hingga 24 April 2022. Kemudian Stagecoach dijadwalkan diselenggarakan pada akhir pekan berikutnya.

Pelonggaran dalam penyelenggaraan Stagecoach dan Coachella ini diketahui muncul di tengah pelonggaran aturan protokol kesehatan terkait bisnis dan gelaran acara-acara besar di banyak kota-kota besar di Amerika. Contohnya di California, lokasi dua festival musik ini berlangsung, aturan wajib memakai masker sudah ditiadakan secara resmi sejak Selasa 15 Februari lalu.

Begitu juga di negara bagian King County, Washington yang sudah mengumumkan bahwa tak lagi ada aturan memerlukan pemeriksaan vaksinasi untuk masuk ke restoran, bar, teater, dan pusat kebugaran per 1 Maret.

Lalu di Philadelphia juga pejabat resmi setempat sudah mengumumkan bahwa wilayahnya tak lagi menggunakan syarat vaksinasi untuk masuk ke restoran, meski aturan soal pakai masker di dalam ruangan tetap berlaku. Disusul Provincetown, Massachusetts, yang mencabut aturan para mandat masker dan persyaratan vaksin untuk masuk ke dalam ruangan seperti restoran dan bar sejak 15 Februari 2022.

Pelonggaran aturan protokol kesehatan di beberapa negara bagian AS ini, sebagaimana dikutip dari Fox News, merujuk juga pada pandangan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) yang menilai saat ini AS tengah bergerak ke arah memperlakukan momen pandemi Covid-10 bukan lagi masalah krisis. Sesuai dengan keinginan dan desakan masyarakat AS yang tak ingin terus-terusan melihat kondisi saat ini sebagai pandemi.

"Kita semua punya tujuan yang sama bahwa Covid-19 tidak lagi mengganggu kehidupan sehari-hari dan kita akan menganggap Covid-19 itu bukan krisis karena penyakitnya bisa diobati dan dapat dicegah," ujar Direktur CDC, dr Rochelle Walensky.