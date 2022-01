JAKARTA - Dua musisi asal Indonesia yang berkiprah di Amerika, Rich Brian dan NIKI, dipastikan akan tampil di festival musik Coachella 2020. Rencananya, acara ini akan digelar pada April 2022 di Indo, California.

Lewat pengumuman resmi di akun Instagramnya, ada tiga pengisi utama dalam Coachella 2022, yaitu Harry Styles untuk Jumat 15 dan 22 April, kemudian Billie Eilish untuk Sabtu 16 dan 23 April, serta Kanye West alias Ye untuk Minggu 17 dan 24 April.

Baca Juga:

Gemas, NIKI Unggah Momen Bareng Lisa BLACKPINK

5 Gaya OOTD NIKI di Luar Panggung, Kece dan Kekinian!





Sementara, nama Rich Brian dan NIKI tercatat dengan jadwal tampil yang berbeda. NIKI akan tampil lebih dulu pada hari Jumat menemani Harry Styles bersama beberapa musisi lain seperti Lil Baby, Daniel Caesar, Phoebe Bridgers, Big Sean, Louis the Child, Baby Keem, dan lainnya.

Sedangkan, Rich Brian akan tampil pada hari Sabtu menemani Billie Eilish bersama musisi Flume, Megan Thee Stallion, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, Stromae, Giveon, Anitta, Cuco, dan lainnya. Pengumuman lineup terbaru Coachella ini langsung disambut meriah para penggemar setelah tertunda dua tahun akibat pandemi Covid-19.

Tak terkecuali kedua musisi Indonesia ini, NIKI dan Rich Brian merasa sangat antusias dan bangga bisa tampil di acara sebesar Coachella. Festival ini telah menjadi panggung impian para musisi dari berbagai belahan dunia.

"LETS GOOOOOOOOO," cuit Rich Brian di akun Twitternya, Kamis (13/1/2022).

"SEE YOU THERE," tulis NIKI dalam akun Instagram-nya.

Selain itu, Coachella 2022 juga akan menampilkan performa khusus dari Swedish House Mafia yang kembali ke festival tersebut. Tak ketinggalan, Head in the Clouds Forever dari geng 88rising pun turut hadir dalam acara tersebut.

Bersamaan dengan pengumuman line-up, Coachella juga mulai menjual tiketnya yang dibanderol seharga USD679 hingga USD1429 dengan harga termasuk camping mulai dari USD2699 hingga USD6049.

(aln)