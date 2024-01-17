Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

3 Idol Kpop Siap Tampil di Panggung Coachella 2024

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:45 WIB
3 Idol Kpop Siap Tampil di Panggung Coachella 2024
3 idol Kpop siap tampil di Coachella 2024 (Foto: Instagram/coachella)
JAKARTA - Festival musik terbesar di Amerika, Coachella 2024 sudah merilis line up secara lengkap. Ada cukup banyak musisi ternama yang siap mengguncang panggung Coachella yang berlokasi di Empire Polo Club, Indio, California.

Acara ini sendiri akan diadakan dalam beberapa hari, tepatnya pada 12-14 April 2024 dan 19-21 April 2024.

Dari banyaknya penyanyi ternama, ada tiga musisi yang berasal dari Korea Selatan. Mengutip dari Instagram @coachella, akan ada ATEEZ, LE SSERAFIM, dan The Rose yang siap memeriahkan acara ini.

Ini merupakan panggung Coachella pertama untuk ATEEZ, LE SSERAFIM, maupun The Rose. Ketiganya perdana tampil di acara musik ternama dunia ini.

Coachella

3 idol Kpop siap tampil di Coachella 2024 (Foto: Instagram/coachella)


ATEEZ akan tampil pada Jumat 12 & 19 April 2024. ATEEZ akan menjadi boyband Kpop pertama yang tampil di festival musik Coachella.

Sementara itu, LE SSERAFIM akan tampil pada 13 dan 20 April 2024. Panggung Coachella ini merupakan mimpi dari Kazuha LE SSERAFIM usai menyaksikan penampilan memukau dari BLACKPINK di acara musik yang sama.

Untuk band The Rose akan tampil pada 14 dan 21 April 2024. Ini bukan pertama kalinya The Rose tampil di festival musik Amerika. Tahun sebelumya, The Rose pernah mengisi festival musik ternama di Amerika. The Rose telah mengguncang panggung Lollapalooza Chicago. Dengan ini The Rose membuktikan bahwa mereka menjadi band Korea yang menjadi favorit di festival Amerika.

Di tahun sebelumnya, sudah banyak sederet musisi Korea yang tampil di Coachella. dimulai dari trio hip-hop Epik High, BLACKPINK, Aespa, 2NE1 & CL, Japanese Breakfast, Jackson GOT7.

Halaman:
1 2
