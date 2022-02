JAKARTA - Nama Reza Rahadian hingga saat ini masih menjadi trending topic usai videonya bersama Prilly Latuconsina tersebar di media sosial. Pada momen hari Valentine kemarin, pemeran Aris dalam serial Layangan Putus ini, diketahui memberikan satu buket bunga untuk Prilly Latuconsina.

Hal itu sontak membuat bintang film Ku Kira Kau Rumah tersebut kaget, sekaligus tak menyangka bahwa dirinya mendapatkan kejutan spesial di hari kasih sayang dari Reza Rahadian.

"The best love is unexpected. You meet them by fate and it's an instant connection," tulis Prilly Latuconsina pada keterangan video.

Sementara itu, hubungan kedekatan antara Reza dan Prilly pertama kali terjalin saat mereka bermain dalam serial My Lecturer My Husband. Banyak netizen yang mengaku baper dengan kedekatan antara keduanya, bahkan sampai berharap agar Prilly bisa berjodoh dengan Reza.

"Sama-sama ada keturunan Ambon. Sama2 Jomblo... Sama2 aktor dan aktris papan atas. Tunggu apa lagi... Gasss!!! @prillylatuconsina96 @officialpilarez," tulis jeanoberlin.

"Sumpah suka bgt sama pasangan ini kalau sampai beneran terjadi," tulis dckirana_.

"Saya kok lebih setuju mereka jadian beneran yah liat ini aja bikin sy kesemsem sendiri," tulis lolymuete.

