PRILLY Latuconsina dapat kejutan dari Reza Rahadian di Hari Valentine. Dia begitu gembira bisa bertemu Reza.

Ya, Reza dan Prilly pun pernah dikabarkan punya hubungan spesial. Hal ini pun membuat netizen baper, saat mereka menghabiskan Hari Valentine bersama.

Diintip dari laman Instagram prillylatuconsina96, gadis manis ini memegang buket bunga mawar pink bersanding dengan Reza Rahadian yang tampil gagah.

Prilly bahkan tak menyangka dengan pertemuan ini dan kejutan dari Reza. Saat memberi buket bunga, Reza mencium kening Prilly. So sweet!

"The best love is unexpected. You meet them by fate and it's an instant connection. 🌸," tulis Prilly.

Nah, buket bunga yang diberikan Reza itu juga bertuliskan kalimat "To My Valentine Happy Valentine Day my dear Prilly L, Love Reza Rahadian."

(dwk)