SEOUL- Kasus Covid-19 dalam industri hiburan Korea kembali bertambah. Kali ini, komedian Kim Ji Min dinyatakan positif. Kabar ini disampaikan agensinya, JDB Entertainment.

β€œKim Ji Min menerima hasil positif setelah menjalani tes PCR,” kata JDB Entertainment, seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (15/2/2022).

Agensi tersebut mengatakan, program yang saat ini artisnya bintangi tidak mengadakan syuting di minggu lalu. Kim Ji Min tidak kontak dengan siapapun.

Sebelum dinyatakan positif Covid-19, Kim Ji Min sudah menerima dua dosis vaksin. Hingga saat ini, ia tidak merasakan gejala yang parah.

β€œIa sedang menjalani karantina mandiri sesuai dengan aturan pemerintah,” lanjut agensi tersebut.

Kim Ji Min debut di tahun 2006 melalui program Gag Concert. Sejak saat itu, kariernya sebagai komedian terus berkembang.

Kim Ji Min telah muncul dalam banyak program variety, seperti Battle Trip, King of Mask Singer, Comedy Big League, dan Law of the Jungle.

