SALMAFINA Sunan terharu akhirnya bisa merayakan Valentine. Dia menangis haru saat diberi kejutan buket bunga mawar besar.

Memakai outfit seksi bernuansa maroon dan hitam, Salma merayakan Valentine bersama kekasih tercinta, Greivance Lumoindong. Janda Taqy Malik ini menghabiskan waktu berdia di kafe.

Salma menangis haru saat menerima buket bunga ini. Karena ternyata dia merayakan Valentine setelah 22 tahun absen.

"Akhirnya setelah 22thn ngerasain juga valentine 🙏🏻," curhatnya.

Dia memang tak pernah merayakan Valentine karena selalu mengganggap 14 Februari menjadi hari biasa. Itu karena dia tak punya pasangan untuk merayakan momen romantisme Valentine.

"Padahal dulu tiap tanggal 14 Februari selalu nganggep tanggal tersebut gak ada sangking gak pernah punya pasangan saat Valentine 😆," ungkapnya senang.

Dia juga mengatakan bahwa nantinya orang lain akan merasakan hal yang sama dengannya. Apalagi buat para jomblo yang akhirnya punya pasangan.

"Percayalah guys.. masa ini akan datang untuk kalian yang mungkin masih sendiri. Datangnya juga saat gak dicari sama sekali, so stay happy and be grateful ğŸ¤Ž," tutupnya.