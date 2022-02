SEOUL- Kabar kurang mengenakan datang dari pembawa acara The King of Mask Singer, Kim Sung Joo. Dia dikabarkan positif terpapar Covid-19.

Kabar tersebut diungkapkan oleh agensinya Janggoon Entertainment. Mereka mengungkapkan Kim Sung Joo menjalani tes PCR pada 14 Februari 2022 dan menerima hasil positif pada 15 Februari.

"Kim Sung Joo saat ini dalam karantina sendiri karena gejala ringan, dan dia akan dengan setia mematuhi pedoman dan permintaan dari otoritas pengendalian penyakit dan menerima perawatan sampai dia benar-benar pulih," kata agensi dikutip dari laman Soompi, Selasa (15/2/2022).

Agensi juga mengaku akan mengutamakan kesehatan dan keselamatan artisnya dan melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Mereka juga meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi para penggemar artisnya.

Kim Sung Joo saat ini membintangi 8 program, termasuk " The King of Mask Singer " MBC , "Let's Play Soccer Together 2" JTBC, "My Name is Caddy" IHQ , KBS “Gag Fighter,” KBS “Time Out” , dan TV Chosun “Tomorrow's National Singer.”

“The King of Mask Singer” tidak memiliki rekaman minggu ini. Menurut MBC, acara tersebut selesai merekam pada 8 Februari. Sebuah sumber dari acara tersebut menyatakan, “Rekaman dilakukan setiap dua minggu, jadi tidak akan ada masalah dengan siaran.”

(nit)