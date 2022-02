JAKARTA - Lama tak muncul, Khirani Trihatmodjo, putri Mayangsari dengan Bambang Trihatmodjo, menunjukkan bakatnya di dunia tarik suara. Dalam album terbaru Melly Goeslaw yang bertajuk Melly Goeslaw Masterpieces, Khirani membawakan lagu Gantung dengan begitu merdu.

Terlahir sebagai cucu mantan Presiden Soeharto, bakat Khirani ini lantas menjadi sorotan publik. Dia pun mempromosikan lagunya kepada netizen dan mengunggah video singkat di Instagram.

"Hi guys! jangan lupa buat terus dengerin lagu Gantung Album Masterpiece Melly Goeslaw di seluruh digital platform, link ada di bio aku yaaa," tulisnya dalam keterangan, dikutip MNC Portal Indonesia pada Senin (14/2/2022).

Video itu diawali dengan perkenalan dirinya kepada netizen. Khirani tampil polos mengenakan kaos biru tanpa polesan make-up sedikitpun. Meski demikian, wajahnya tetap terlihat cantik natural dengan rambut panjangnya. Kemudian, Khirani pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya, terutama sang pencipta lagu itu sendiri.

"Halo Khirani Trihatmodjo, aku dikasih kesempatan buat bawain lagu Gantung yang dirilis pada tahun 2006, yaitu tahun kelahiran aku. Terima kasih banyak tante Melly udah ngasih kesempatan buat Khiran bawain lagu Gantung, terima kasih juga Abe dan Ale for the making the music," katanya dalam video.

Khirani mengaku sangat senang karena Melly memberikan kepercayaannya untuk membawakan lagu populer ini. Terlebih lagu tersebut dirilis tepat pada tahun kelahirannya. Dia pun dengan senang hati menyanyikan lagu Gantung ini.

"Khiran seneng banget bawain lagu Gantung," tutupnya.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang mengucapkan selamat untuk Khirani. Tak sedikit juga yang memuji suara dan paras cantiknya di kolom komentar.

"Sayang congratulations yah, kereeeen banget Khiran suara kamu cocok deh utk lagu Gantung," kata nov*****.

"Khiran dari ngomongnya aja suara dah enak banget," ujar ind*****.

Sebelumnya, Khirani Siti Trihatmodjo sempat menjadi buah bibir warganet ketika menanggapi komentar seorang pengguna Instagram yang mengklaim wajahnya mirip dengan mendiang Adi Firansyah. Mayangsari pun tak tinggal diam ketika anaknya diserang. Dia mengunggah foto sang anak dan suaminya, Bambang Trihatmodjo di Instagram, pada Oktober silam. Keduanya tampak berpose di depan bingkai foto Soeharto dan Ibu Tien.

Kala itu, Mayang dan mendiang Adi kerap disebut memiliki hubungan tersembunyi sampai akhirnya Mayangsari hamil, namun menikah dengan Bambang Trihatmodjo. Oleh karena itu, ketika Khirani lahir, banyak netizen yang menyebutnya sebagai anak Adi Firansyah lantaran juga memiliki kemiripan wajah. Terlepas dari isu tersebut, kini Khirani telah menunjukkan bakatnya kepada publik.

