JAKARTA - Mayangsari mengaku percaya bahwa cinta sejati benar-benar ada. Pernyataan ini terlontar saat dirinya berbincang dengan Melaney Ricardo.

Berkaca dari rumah tangganya dengan Bambang Trihatmodjo, Mayang pun meyakini bahwa dirinya dan sang suami merupakan cinta sejati tersebut.

"Dan mohon maaf bukannya lagi ngedahuluin, ini yang terjadi sama aku dan Mas Bambang (cinta sejati)," dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Selasa (18/4/2023).

Pernikahan Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo diketahui sudah bertahan selama 23 tahun. Menurut Mayangsari, alasan mereka bersatu tak lain lantaran mereka memang benar-benar cinta sejati.

"Jadi kalau ditanya kenapa sih Mas Bambang bisa sama Mayang, kenapa sih Mayang bisa sama Mas Bambang, ya mungkin ini jawabannya," lanjut Mayangsari.

Meski begitu, Mayangsari sebenarnya tidak bisa menjelaskan bentuk dari cinta sejati antara dirinya dan sang suami. Hanya saja, cinta itu dapat dibuktikan lewat rumah tangga harmonis yang sudah mereka jalani lebih dari 20 tahun.

"Tapi kalau disuruh describe kok bisa mendefinisikan itu, aku gak tau tapi buktinya we're fine and happy together," tuturnya.

Kendati demikian, bukan artinya rumah tangga Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo tak pernah menemukan masalah. Setiap kali ada hal kurang menyenangkan, Mayang selalu berusaha mengkomunikasikan hal tersebut pada sang suami.*

