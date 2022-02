JAKARTA - Boy William mengaku takut dengan sebuah pernikahan. Bukan tanpa alasan, Boy merasa bahwa pernikahan adalah sebuah keputusan yang besar. Ditambah lagi kedua orang tuanya sudah berpisah.

Ini membuat Boy William lebih berhati-hati agar tak mengalami kegagalan rumah tangga yang serupa. Bahkan, tunangan Karen Vendela ini selalu merasa khawatir untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan.

"Kalau gue kadang-kadang suka kayak ngerasa ketar-ketir, is this really happening to me? Apakah ini kehidupan yang benar-benar gue harus masuk nih ke stage pernikahan. This is scary, you know," ucap Boy kepada Maia Estianty dalam kanal MAIA ALELDUL TV, dikutip pada Minggu (13/2/2022).

Boy William sendiri rupanya tak percaya dengan sebuah pernikahan. Menurutnya, pernikahan hanya sebuah ikatan yang tertulis di atas kertas. Itu pun tak menjamin kelanggengan hubungan seseorang. Sementara banyak pasangan di luar negeri yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, tetapi tetap berjalan langgeng hingga memiliki anak.

"Honestly, no (sejujurnya aku nggak percaya pernikahan)," kata Boy William. "Nikah itu cuma kita ngelock satu sama lain di atas kertas. Toh juga nanti bisa cerai. Orang pasangan tanpa kertas pun bisa langgeng. Kalau di luar negeri orang bisa berpasangan dan punya anak, tanpa menikah," tambahnya.

Boy sebagai warga negara Indonesia sadar betul bahwa budaya Indonesia memang berbeda dengan luar negeri. Akan tetapi, pandangannya terkait pernikahan tetap tak berubah. Dia mengatakan lagi bahwa cinta bukanlah sebuah bisnis yang harus dipersatukan dalam selembar kertas. "Tapi tentang pernikahan itu, aku nggak ngerasa ngerasa cinta itu harus di kertas. Aku nggak percaya cinta harus ada kontrak itu bukan bisnis, cinta itu dari hati," tuturnya. Sebelumnya Boy dan Karen mengaku sudah merencanakan pernikahan pada Juli 2021, di Solo, Jawa Tengah. Sayangnya, pemerintah kembali mengadakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, sehingga ia kembali menunda pernikahannya. "Kami undurin, deh setahun lagi," ungkap Boy pada Titi Kamal dalam akun Youtube Titi dan Tian. Meski terpaksa harus diundur, pembawa acara Indonesian Idol itu mengaku senang-senang saja. Sebab, dirinya dan Karen juga masih ingin bebas dan tak terikat pernikahan. "Sebenarnya kami masih pengen be free (bebas), belum mau nikah. Jadi dengan adanya PPKM kami kayak yeay (senang),"jelasnya.