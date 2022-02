JAKARTA - Mamat Alkatiri seorang stand up comedian asal Papua. Sebelum memutuskan untuk mengikuti Stand Up Comedy Indonesia, pria kelahiran 24 Juni 1994 ini sempat bergabung dengan komunitas Stand Up Comedy di Yogyakarta pada tahun 2014 lalu. Berawal dari bergabungnya dengan komunitas stand up comedy membuatnya memutuskan untuk mencoba mengikuti audisi.

Sayangnya pada audisi sebelumnya ia tidak berhasil lolos menjadi 16 besar komika, namun hal tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk terus mencoba hingga akhirnya ia bisa sampai menjadi runner up. Memiliki keturunan arab dan marga Alkatiri membuatnya kerap disapa Black Onta. Walaupun sibuk merintis karirnya sebagai komika, ternyata Mamat merupakan lulusan kedokteran gigi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta loh!

Gak cuma mahir menjadi komika, ia juga mahir dalam dunia perfilman. Berhasil menjadi runner up membuatnya mendapat tawaran untuk beradu akting di beberapa film. Beberapa film pernah ia bintangi salah satunya Laundry Show dan juga webseries Cek Toko Sebelah: The Series, Imperfect The Series, dll. Saat ini pria dengan nama lengkap Mohammed Yusran Alkatiri sedang menulis skrip untuk film bergenre romance.

Memiliki karier gemilang, siapa sangka Mamat juga memiliki kisah percintaan yang cukup baik. Pernah punya hubungan langgeng dengan sang mantan pacar membuatnya ingin membagikan tips. Tipsnya bisa kamu dengerin di Live HAH Podcast bareng Indra Frimawan (tanggal 11 Februari 2022 jam 21.30 WIB. Mamat bakal kasih tahu tips gimana caranya biar hubungan kamu sama doi bisa langgeng.

(aln)