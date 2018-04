LOS ANGELES - Steven Spielberg mencoba hal baru dalam karier sutrradaranya. Ia akan terlibat dalam film bertema superhero.

Bekerjasama dengan Warner Bros, Steven Spielberg dan Amblin Entertainment miliknya akan menggarap superhero DC Comics, Blackhawk. Steven Spielberg ingin kembali mengulang kesuksesan bersama dengan Warner Bros ketika menggarap Ready Player One.

Direktur Warner Bros Toby Emmerich pun menyambut antusias kerjasama ini. Toby Emmerich tak sabar melihat karya baru Steven Spielberg dalam pertualangan bersama DC Comics.

"Kami sangat bangga menjadi studio yang menaungi karya hits Steven Spielberg sebelumnya. Kami bersemangat bekerja sama lagi dengan Spielberg di petualangan baru ini," kata Emmerich seperti dilansir Independent.

Dalam menggarap Blackhawk, Steven Spielberg turut melibatkan David Koepp sebagai penulis skenario. Kerjasama Steven Spielberg dan David Koepp telah teruji terbukti dengan Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, War of the Worlds dan Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Blackhawk awalnya muncul dalam seri Military Comics garapan perusahaan Quality Comics pada tahun 1941. Kemudian DC Comics mengambil alih pada tahun 1957. Blackhawk sendiri seorang pria misterius yang memimpin Skuadron Blackhawk untuk melawan Nazi pada Perang Dunia II.

Steven Spielberg memang baru pertama kali menggarap film bertema superhero. Namun untuk menggarap film yang diadaptasi berdasarkan komik, bukan lah pertama kali bagi Steven Spielberg. Ia pernah menggarap The Adventures of Tintin.

