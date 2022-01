JAKARTA – Meski harus segera tayang di bulan Mei 2022, rupanya film Doctor Strange in the Multiverse of Madness hingga kini masih belum selesai syuting. Sang sutradara, Sam Raimi, akui belum yakin seratus persen dengan apa yang sudah mereka garap sejauh ini.

Menjadi film pertama Marvel Studios di tahun ini, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan berkisah tentang konsekuensi dari mantra yang dirapal sang tokoh titular di akhir film Spider-Man: No Way Home. Setelah membuka gerbang multisemesta, di film kedua ini Doctor Strange harus berhadapan dengan berbagai versi dari superhero yang tersebar di seantero jagat.

BACA JUGA:Intip Kostum Baru Benedict Wong di Doctor Strange in The Multiverse of Madness

Sebagai film yang sangat diantisipasi penggemar, tentunya tak sedikit fans yang bertanya-tanya perihal kelanjutan proyek ini. Sam Raimi, sang sutradara, baru-baru ini mengaku tak tahu harus menjawab apa ketika mendapat pertanyaan soal proses syuting.

“Kuharap aku bisa menjawab dengan pasti,” ucapnya berandai, “sepertinya kami sudah selesai, tapi belum pasti juga. Kami sudah mulai memotong rekaman di meja editing dan berusaha mencari tahu adegan mana yang perlu ditambal atau diperbaiki.”

Meski begitu, Sam Raimi juga mengaku bahwa Ia masih ingin memperpanjang proses syuting sampai dirinya benar-benar yakin. Dengan dorongan studio yang besar, Sam merasa proyek MCU pertamanya ini bisa menjadi salah satu karya terbesarnya.

“Tim Marvel tak akan pernah berhenti sampai film ini bisa rampung dengan sesempurna mungkin,” lanjutnya.

Sejak awal penciptaannya, film Doctor Strange 2 sudah berkali-kali menemukan rintangan; ganti sutradara, tukar jadwal rilis, hingga syuting ulang banyak adegan. Melihat tanggal tayang yang semakin dekat, para fans pun takut film ini tak bisa memenuhi janjinya.

Kembali dibintangi Benedict Cumberbatch dan akan menampilkan Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness direncanakan tayang 6 Mei 2022.

(aln)