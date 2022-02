SEOUL- Yuri SNSD memberikan dukungannya kepada sepupunya, Songsung TRI.BE. Sang sepupu diketahui baru saja menjadi idol dan debut tahun lalu di Shinsadong Tiger.

Melansir laman Soompi, Kamis (3/2/2021) Yuri melalui Instagram Storiesnya baru-baru ini membagikan foto kala merayakan Tahun Baru Imlek pada 1 Februari 2022. Tidak sendiri, dia juga membagikan fotonya bersama Songsun.

Dalam keterangan untuk satu foto, dia menulis dalam bahasa Korea dan Inggris, “Selamat Tahun Baru!”

Yuri juga kemudian berharap para pengikutinya menghabiskan liburan Tahun Baru Imlek dengan bahagia bersama keluarga. Dia juga menunjukan cintanya kepada Songsung melalui keterangan fotonya.

“Adikku tercinta Songsun, yang sangat aku banggakan. Tolong beri dia banyak cinta," katanya.

Yuri diketahui sudah lama terjun di dunia hiburan Korea Selatan. Dia debut bersama SNSD pada Agustus 2007, setelah menjadi trainee selama 5 tahun 11 bulan. Selain sebagai idol, pemilik nama Kwon Yuri ini juga dikenal sebagai aktris. Beberapa drama yang pernah dibintanginya di antara lain: Fashion King (2012), Neighborhood hero (2016), Gogh, The Starry Night (2016), dan Innocent Defendant (2017).

Yuri kemudian memulai debut filmnya dalam No Breathing (2013). Pada Oktober 2018, dia debut solo dengan merilis mini album yang bertajuk The First Scene.

