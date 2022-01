JAKARTA - Kabar tak menyenangkan datang dari presenter Boy William. Melalui unggahan Instagramnya, dia mengungkap dirinya kembali terpapar covid-19.

Dalam foto yang dibagikannya, Boy tampak sedang diambil darah oleh tenaga medis. Dia kemudian berpose ke arah kamera dengan menunjukkan jempol tangannya.

"Jadi semua, aku terkena covid lagi," tulis Boy, dikutip pada Senin (31/1/2022).

Calon suami Karen Vendela ini kemudian berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Apalagi, saat ini corona varian omicron sedang marak pemberitaannya.

"Berhati-hati semuanya. Berhati-hati dan jaga kesehatan! Omicron lagi ramai nih," ujar dia.

Unggahan itu kemudian dipenuhi dengan komentar para netizen, termasuk rekan artis. Mereka semua mendoakan agar Boy segera sembuh dan cepat beraktivitas seperti sedia kala.

"Gws brother," komentar Pebasket Wijaya Saputra alias Wijin.

"Wahh lagi? Get well soon ya Boy, speed recovery," tulis Dewi Rezer.

"Lekas sembuh Kak Boy. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan," komentar seorang netizen.

Sebelumnya, Boy juga sempat terpapar covid-19 pada awal 2021. Kala itu, dia mengetahui positif saat tes PCR sebelum pergi ke Bali dan akhirnya menjalankan karantina di sebuah rumah sakit.

