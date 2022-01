JAKARTA - Boy William dan Karen Vendela terpaksa harus menunda hari bahagia mereka. Setelah sempat menunda pernikahan yang rencananya akan digelar pada 2020, kini pernikahan mereka terpaksa tertunda untuk kedua kalinya.

Sebelumnya Boy dan Karen mengaku sudah merencanakan pernikahan pada Juli 2021, di Solo, Jawa Tengah. Sayangnya, pemerintah kembali mengadakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, sehingga ia kembali menunda pernikahannya.

"Kami undurin, deh setahun lagi," ungkap Boy pada Titi Kamal dalam akun Youtube Titi dan Tian.

Meski terpaksa harus diundur, pembawa acara Indonesian Idol ini mengaku senang-senang saja. Sebab, dirinya dan Karen juga masih ingin bebas dan tak terikat pernikahan.

"Sebenarnya kami masih pengen be free (bebas), belum mau nikah. Jadi dengan adanya PPKM kami kayak yeay (senang),"jelasnya.

"Yang namanya relationship ada up and down-nya dan sekarang kami lagi figuring out (mencari) apa yang terbaik buat kami berdua apa kami mau paksain pernikahannya, apa kami mau tunggu-tunggu dulu," sambungnya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu sempat muncul kabar bahwa hubungan Boy dengan Karen renggang lantaran kegagalan penyelenggaraan pesta pernikahan. Kendati demikian, Boy terlihat membantah hal tersebut dan menyebut bahwa hubungannya dengan sang calon istri masih baik-baik saja.

"When the time comes let it happen (saat waktunya tiba biarkan terjadi). Kita manusia kita ada masalah juga di dalam hubungannya, jadi daripada kita kasih tanggal sekarang mendingan wait and see," pungkasnya.