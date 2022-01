PRILLY Latuconsina dikenal sebagai artis yang suka berbisnis. Selain besarkan usaha kedai es teh, kini secara resmi dia menjadi pemilik klub sepakbola asal Tangerang yaitu Persikota.

Momen tersebut diunggahnya melalui instagram pribadinya pada Minggu (30/1/2022). Aktris berusia 25 tahun itu tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena telah menjadi pemilik klub sepakbola. Prilly juga ingin membuktikan bahwa seorang wanita juga bisa melakukan hal tersebut.

"Perempuan juga bisa! Akhirnya bisa resmi mengumumkan kalau sekarang aku jadi bergabung di Persikota Tangerang sebagai pemilik," tulis Prilly dalam unggahan video tersebut.

Kabar tersebut membuat netizen langsung membanjiri kolom komentar instagram Prilly. Tidak sedikit dari mereka yang takjub sekaligus bangga terhadap aktris 25 tahun itu.

"Astaga ini perempuan satu sangat sangat mengagumkan, proud of you kak Prilly," tulis akun @meliramayanti.

"Mantap semakin maju persepakbolaan nasional sukses membawa bayi ajaib kembali ke masa kejayaan. Seperti pada jaman kejayaan, Alyuddin, Ilham Jaya Kusuma," tulis akun @rizkyfp.

Tak hanya dibanjiri dukungan dari netizen, Prilly Latuconsina juga mendapat apresiasi dari kalangan Founder dan CEO Bisnis yang sukses besar. Selain itu, aktris yang membintangi film Danur itu juga dapat ucapan selamat dari para selebriti.

"Bangga banget. Akhirnya ya dari awal cerita-cerita akhirnya kesampean juga. Let's go!," tulis @imanusman.

"Wow keren banget, good luck! Always Proud of you," tulis @cellavanessa.