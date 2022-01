JAKARTA – Penggemar MCU kembali bergelut dengan rumor kedatangan aktor John Krasinski di film Doctor Strange 2. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirumorkan akan memunculkan banyak tokoh Marvel yang hak filmnya berhasil diakuisisi Marvel Studios belum lama ini.

Salah satu tokoh yang kabarnya akan muncul adalah Mr. Fantastic, rumornya diperankan John Krasinski. Rumor soal Mr. Fantastic dan Fantastic Four secara umum sudah santer terdengar di MCU sejak tahun 2020 silam, terutama setelah Marvel Studios mengumumkan proyek film reboot Fantastic Four.

Sebelumnya dipegang oleh 20th Century Fox, akuisisi hak film Fantastic Four ini pun membuka banyak kemungkinan di masa depan Marvel.

Sudah sering dikaitkan dengan tokoh Mr. Fantastic sejak empat-lima tahun lalu, sang aktor dan sutradara A Quiet Place itu sendiri mengaku tak merasa keberatan dan akan merasa terhormat jika dirinya terpilih sebagai pemeran superhero melar itu.

β€œTentu saja aku mau jadi Mr Fantastic,” ucap John singkat beberapa waktu lalu, memicu banyak spekulasi.

Selain Fantastic Four dan aktor John Krasinski, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga diselubungi banyak kabut rumor soal tokoh-tokoh Marvel besar lain; seperti Professor X dari tim X-Men, Black Bolt dari tim Inhumans, Namor sang penguasa samudera, dan masih banyak lagi.

Dengan minimnya konfirmasi resmi dan detail plot, film Doctor Strange hingga kini masih menjadi proyek yang misterius layaknya tema-tema mistis yang dibawanya. Akan tayang di bulan Mei mendatang, ada jendela waktu tiga bulan dimana Marvel Studios bisa mengungkap tabir sedikit-sedikit untuk menjawab pertanyaan fans.

