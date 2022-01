LOS ANGELES- Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Hollywood. Aktor yang terkenal karena memerankan David Reardon di serial Fame, Morgan Stevens meninggal dunia di rumahnya pada 26 Januari 2022 waktu setempat.

Melansir laman US Day News, Sabtu (29/1/2022) Departemen Kepolisian Los Angeles mengatakan tetangga Morgan Stevens sempat meminta pihak berwenang setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan setelah aktor tersebut tidak terdengar dan terlihat selama berhari-hari.

Dia kemudian ditemukan meninggal di dapur rumahnya sekitar pukul 11.00 siang. Menurut polisi tidak ada tanda-tanda penyerangan. Mereka meyakini Morgan Stevens meninggal karena sebab alami.

Morgan Stevens lahir 16 Oktober 1951 di Knoxville, Tennessee dan memulai kariernya di Hollywood tak lama setelah lulus kuliah. Dia terkenal karena memerankan guru bernama David Reardon dalam dua musim serial Fame. Peran lainnya termasuk A Year in the Life, The Waltons, Roses are for the Rich, The Return of Marcus Welby M.D., dan banyak lagi.

Karier akting Morgan Stevens sempat menurun setelah dia ditangkap karena dicurigai menyetir sambil mabuk menyusul kecelakaan mobil pada Agustus 1989. Dia mengaku telah dipukuli habis-habisan saat dalam tahanan. Setelah tes alkohol darah yang membebaskannya dari tuduhan tersebut. Dia kemudian mengajukan gugatan terhadap LAPD atas kebrutalan polisi dan kemudian mencapai penyelesaian dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Stevens kembali ke televisi pada tahun 1992 dengan peran berulang sebagai Nick Diamond dalam drama hit Fox Melrose Place. Penampilan terakhirnya di layar adalah dalam sebuah episode Walker, Texas Ranger pada tahun 1999.