HOME CELEBRITY MOVIE

Fantastic Four Marvel Studios: Awal Bagus untuk MCU Phase 6?

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |20:02 WIB
Fantastic Four Marvel Studios: Awal Bagus untuk MCU Phase 6?
Fantastic Four




Marvel Studios tengah bersiap membuka Phase 6 dari Marvel Cinematic Universe (MCU) dengan menghadirkan salah satu tim superhero legendaris mereka, Fantastic Four. 

Langkah ini disebut-sebut menjadi upaya untuk mengembalikan kejayaan MCU setelah performa Phase 5 yang dinilai mengecewakan oleh banyak pihak.

Phase 5 dimulai dengan Ant-Man and the Wasp: Quantumania, namun film ini gagal meraih kesuksesan komersial maupun kritik. Dengan pendapatan sekitar USD476 juta dari anggaran sebesar USD300 juta dan rating hanya 46% di Rotten Tomatoes, film ini menjadi salah satu titik lemah Marvel. 

Nasib serupa menimpa Captain America: Brave New World, yang mendapatkan skor 47% di situs review tersebut.

Meski begitu, Phase 5 ditutup dengan sedikit harapan. Film Thunderbolts dan serial Ironheart mendapatkan sambutan yang lebih positif. 

Thunderbolts berhasil mencetak rating 88% di Rotten Tomatoes, terutama berkat kemunculan karakter kuat seperti The Sentry, yang memperkaya dinamika film tersebut.

Teaser Fantastic Four Sudah Muncul

Bukan pertama kalinya Marvel memberikan petunjuk tentang kehadiran Fantastic Four di MCU. Dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness, penonton sempat dikejutkan dengan kemunculan Mr. Fantastic, yang memberi sinyal akan hadirnya tim tersebut di universe MCU. 

Begitu juga dalam film Deadpool & Wolverine, Johnny Storm (The Human Torch) muncul dalam sebuah adegan singkat yang memicu antusiasme penggemar.

 

