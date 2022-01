LOS ANGELES- Aktor Dwayne Johnson mengaku tengah dalam proses pengerjaan film adaptasi dari video game, yang akan diumumkan pada tahun ini. Hal tersebut disampaikannya ketika wawancara Men’s Journal pada 25 Januari 2022 silam.

"Aku tidak bisa memberitahu kalian game mana yang sedang kami kerjakan, tetapi akan ada pengumuman tahun ini,” kata Dwayne Johnson seperti dilansir dari IGN, Kamis (27/1/2022).

Alih membuat penasaran, aktor yang kerap disapa the Rock tersebut menyebut ini merupakan permainan olahraga populer yang sejak lama telah ia mainkan. “Salah satu game terbesar dan paling keren ke layar. Ini juga salah satu yang telah aku mainkan selama bertahun-tahun,” tambahnya.

Bahkan, dia menjelaskan proyek ini juga melibatkan para gamer. Sementara Johnson masih enggan menyebutkan videogame yang dimaksud. Tentu saja, Johnson tak asing dengan film video game. Dia sebelumnya membintangi Doom, adaptasi layar lebar 2005 dari franchise FPS klasik.

Meskipun terbilang tidak sukses dari film sebelumnya, namun bintang Fast and Furious itu juga terlibat kembali dalam Rampage film bertajuk monster pada 2018 silam. Serta film reboot Jumanji dan sekuel berikutnya, Jumanji: The Next Level.

Sementara itu, Johnson kini disibukan dalam film superhero DC, Black Adam. Dia juga menyuarakan animasi Krypto the Wonder Dog di film League of Super-Pets yang akan datang dan diperkirakan akan kembali terlibat dalam sekuel Red Notice.