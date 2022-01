PUTRI Marino tampaknya belum bisa move on dari peran Kinan di serial Layangan Putus. Dia baru saja memakai dialog fenomenalnya kepada sang suami, Chicco Jerikho.

Ini bisa dilihat dari unggahan Chicco Jerikho di Instagram. Dalam video, aktor 37 tahun itu meminta izin kepada istrinya untuk menonton film Ben & Jody yang akan rilis pada 27 Januari mendatang.

"Tanggal 27 Januari 2022, aku mau nonton film 'Ben & Jody' kebetulan filmnya baru rilis," kata Chicco dalam video dikutip Selasa (26/1/2022).

Putri Marino lantas bertanya dengan siapa sang suami akan pergi ke bioskop nantinya. Rupanya, Chicco malah berniat menonton film terbarunya itu bersama teman-teman.

"Sama teman-teman aku," ujar Chicco.

Mendengar jawaban sang suami, Putri Marino terlihat emosi lantaran tak diajak pergi ke bioskop. Ekspresi wajah dan nada bicaranya pun langsung berubah seketika.

"Kok sama temen-temen?" kata Putri emosi.

"With me. It's my dream! It's my dream, Mas! My dream! My dream! Ngerti?!" ujarnya lagi dengan nada Kinan saat memarahi Mas Aris, karakter yang diperankan Reza Rahadian di Layangan Putus.

Chicco Jerikho tampak terheran-heran melihat aksi istrinya itu. Dia terdiam sambil mengernyitkan dahi saat menatap Putri Marino. Kendati demikian,video ini tentu hanya guyonan semata. Tak dipungkiri unggahan itu langsung menuai beragam reaksi netizen dan rekan-rekan artis. Banyak yang terhibur melihat aksi lucu Putri Marino. Bahkan, Atiqah Hasiholan menyarankan agar Putri melaporkan Chicco ke polisi. "Laporin aja put ke polisi," kata Atiqah Hasiholan. "HAHAHAHAHAHAHAHA TOP," tulis Iqbaal Ramadhan. "Hahaha takut," balas Naysilla Mirdad. "Asli ngakak," tulis netizen. "Kena Mental Papa Suri," ujar netizen lain. "Reaksi suami pasrah banget," timpal netizen lain. "Inget Kinan plis itu bukan aris," kata netizen lainnya.