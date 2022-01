SEOUL - Aktor Mr. Queen, Na In Woo resmi bergabung dalam program 2 Days & 1 Night Season 4. Dia menjadi member tetap menggantikan posisi yang ditinggalkan Kim Seon Ho.

“Aktor Na In Woo dikonfirmasi menjadi member tetap dan akan mengikuti petualangan bersama kami ke depannya,” ujar sumber tim produksi program itu, dikutip dari Soompi, Selasa (25/1/2022).

Sementara itu, Bang Geul Yi, sutradara 2 Days & 1 Night berharap, kehadiran Na In Woo dapat memberikan energi baru dalam program tersebut. "Berharap, dia bisa menciptakan chemistry apik dengan member lain. Akan ada perubahan dengan kehadiran sang maknae,” imbuh PD Bang.

Nama Na In Woo melambung setelah berperan dalam drama Mr. Queen. Dia semakin populer setelah menggantikan Ji Soo yang keluar dari drama River Where the Moon Rises akibat kasus bullying saat masih sekolah.

Lewat perannya dalam drama itu, aktor kelahiran 1994 itu berhasil memenangkan dua penghargaan sekaligus dalam KBS Drama Awards 2021: Best New Actor dan Best Couple bersama Kim So Hyun.

Sementara itu, 2 Days & 1 Night merupakan program petualangan yang sebelumnya dibintangi enam member: Kim Jong Min, Yeon Jung Hoon, Moon Se Yoon, DinDin, Ravi, dan Kim Seon Ho. Namun, Kim Seon Ho hengkang setelah tersandung kontroversi aborsi bersama sang mantan kekasih.*

