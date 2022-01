JAKARTA - Salah satu peserta X Factor Indonesia berhasil menggoyahkan hati Maia Estianty yang kembali hadir jadi juri dan mentor tamu, Senin (24/1/2022).

Suara merdu dan penghayatan Roby Gultom di Gala Live Show 2 yang tampil membawakan lagu ballad, Always Remember Us This Way yang dipopulerkan Lady Gaga disebut Maia membuat bulu kuduknya berdiri.

Baca Juga:

Pesona Marcella Nursalim yang Disebut Mirip Marion Jola, Bikin Netizen Pusing

Maia Estianty Kritik Vibrasi Roby Gultom di X Factor Indonesia, Judika: Itu Ciri Khas Dia

“Bangga selalu sama kamu, kamu selalu buat saya merinding. Bagus dan punya warna sendiri,” aku Maia saat penilaian.

Meski berhasil membuat merinding, tapi secara teknik menyanyi, Maia menyoroti anak asuhan Judika di grup Male tersebut punya pekerjaan rumah untuk bisa mengontrol teknik vibrasi dalam bernyanyi.

“Saran sedikit, kontrol vibrasi. Enggak semua nada dikasih vibrasi, kontrol sedikit biar lagunya indah. But overall kamu selalu sukses curi perhatian saya,” lanjutnya.

Di sisi lain, Judika sebagai mentor langsung pasang badan membela anak asuhnya tersebut.

“Aku enggak setuju sama Bunda Maia, karena menurutku setiap dia mengeluarkan suara itu vibra automatic. Vibrasi itu ciri khasnya, buat aku dinamika dan rasa yang harus lebih diperhatikan,” saran Judika.

(aln)