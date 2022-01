JAKARTA - Setelah BCL dibuat salah tingkah, kini giliran Roby Gultom yang menggoyahkan hati Maia Estianty di Gala Live Show 2 X Factor Indonesia, pada Senin (24/1/2022) malam.

Suara merdu dan penghayatannya membawakan lagu Always Remember Us This Way membuat bulu kuduk Maia berdiri. “Bangga selalu sama kamu yang selalu bisa buat saya merinding. Bagus dan punya warna sendiri,” ujar Maia.

Meski berhasil membuat merinding, namun secara teknik menyanyi, ibu tiga anak itu menilai, ada pekerjaan rumah yang harus segera diatasi anak asuh Judika tersebut. Dia meminta Roby untuk mengontrol vibrasinya dalam bernyanyi.

“Kontrol vibrasimu karena tak semua nada harus diberi vibrasi. Kamu harus bisa mengontrolnya biar lagu terdengar indah. But overall, kamu selalu sukses curi perhatian saya,” imbuh Maia Estianty.

Mendengar masukan Maia, Judika sebagai mentor pun memberikan tanggapannya. Dia mengaku, tak setuju dengan pendapat pendiri grup duo Ratu itu. Pasalnya, vibrasi merupakan ciri khas dari Roby Gultom.

“Vibrasi justru ciri khas dia. Bagi aku, dinamika dan rasa yang harus lebih diperhatikan Roby,” ujar Judika memberikan masukan.

Malam ini, Robby Purba sebagai host akan membacakan hasil voting selama satu pekan dari pemirsa. Finalis dengan hasil vote terendah akan masuk ke bottom two (posisi dua terbawah) dan harus menjalani babak Second Chance agar bisa diselamatkan para juri.

Finalis yang tak diselamatkan Maia Estianty, BCL, Ariel NOAH, Rossa, dan Judika malam ini harus puas hati menghentikan langkahnya di X Factor Indonesia.*

(SIS)