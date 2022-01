SEOUL - Aktor Crash Landing on You, Tang Jun Sang berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama The Worst Boy in the World. OSEN melaporkan, dia mendapat tawaran menjadi aktor utama dalam drama itu.

Pemberitaan itu kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, CLN Company. "Tang Jun Sang mendapat tawaran untuk membintangi drama itu dan mempertimbangkannya dengan positif," ujar agensi itu, dikutip dari Soompi, Kamis (20/1/2022).

Meski The Worst Boy in the World dikabarkan akan tayang di Disney+, namun tim produksi masih membahas kemungkinan proyek tersebut juga tayang di platform OTT lainnya.

Senentara itu, Tang Jun Sang debut di dunia akting lewat panggung musikal Billy Elliot, pada 2010. Dia kemudian membintangi sederet drama populer, seperti Crash Landing on You, Move to Heaven, dan Racket Boys.*

Baca juga:

Buntut Kasus Merendahkan Indonesia di Racket Boys, SBS Minta Maaf



Cerita Robbie Williams Hilang Keperjakaan di Ranjang sang Ibu

(SIS)