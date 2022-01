SEOUL- Kabar gembira datang dari mantan anggotal girlgrup Jewelry, Kim Eun Jung. Dia akan menikah dengan produser musik Kei (Kwang Wook) Lim pada hari ini, Minggu (16/1/2022).

Melansir laman Soompi, pasangan tersebut akan menggelar pesta pernikahan yang sederhana karena meningkatnya kasus Covid-19 belakangan ini. Kim Eun Jung dan Kei Lim juga diketahui telah berkencan selama delapan tahun.

Kei Lim diketahui merupakan sosok yang terkenal di dunia musik K-pop. Dia merupakan produser musik untuk beberapa lagu hit seperti BTS "Fire," EXO "Baby Don't Cry," Taeyeon SNSD “I'm OK,” Kang Daniel “What are you up to”, lagu “PIT-A-PAT” TWICE, “Produce 101 Season 2” “Open Up [Knock],” dan lainnya.

Sementara itu Kim Eun Jung memulai debutnya sebagai anggota girl grup Jewelry pada tahun 2008, Dia kemudian meninggalkan grup setelah kontraknya dengan Star Empire Entertainment berakhir pada tahun 2014.

Sejak saat itu, dia telah bekerja sebagai aktris dan penulis lirik. Dia juga sempat berkolaborasi dengan Kei Lim di beberapa lagu.

