JAKARTA- Rimar Callista menelurkan karya terbarunya. Ya, penyanyi yang memiliki visual menawan dan bertalenta tinggi ini kembali merilis single terbaru yang diberi judul “Menunggu Kau Kembali”.

Single ini menjadi yang kedua dikeluarkan oleh Rimar Callista di bawah bendera label rekaman Universal Music Indonesia. Sebelumnya, April 2021 lalu Rimar merilis single perdana bertajuk “Waktu dan Perhatian”.

Single ini menjadi sangat spesial bagi juara ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2021 musim kesebelas ini. Pasalnya, lagu ini merupakan hasil karya ciptaan Rimar sendiri, yang mana juga sebagai penanda bahwa Rimar memiliki bakat tidak hanya menyanyi namun juga dalam menciptakan karya yang apik.

Dalam proses pengerjaannya, Rimar menggandeng Tohpati, salah satu musisi senior Tanah Air yang sudah banyak menghasilkan karya terbaik, yang kemampuannya dalam memproduksi lagu sudah tidak bisa diragukan lagi.

Kembali ke materi single “Menunggu Kau Kembali”, lagu ini mengedepankan warna musik pop ballad dengan nuansa sendu untuk disajikan. Hal ini sangat pas sekali dengan lirik dari lagu itu sendiri yang menceritakan tentang kisah cinta namun dari sisi kesedihan yang ditampilkan.

Berbicara liriknya, lagu “Menunggu Kau Kembali” menitikberatkan pada suatu kisah seseorang yang ditinggal oleh sang kekasih, saking cintanya ia rela untuk menunggunya kembali hingga waktu yang tepat untuk bersama lagi. Kurang lebih seperti itu garis besar cerita dari lagu “Menunggu Kau Kembali” ciptaan Rimar ini.

Dari sisi aransemen, seperti yang sudah disebutkan di atas, lagu ini menyajikan pop ballad sebagai warna musiknya. Suara instrumen piano yang harmonis menjadi dominan dalam aransemen di departemen suara dan sekaligus sebagai penambah nuansa kesenduan di lagu ini.

Belum lagi ditambah karakter vokal Rimar yang sangat kuat dalam penekanan dan pengucapan, membuat lagunya menjadi mudah dipahami, nyaman didengar, dan juga paket lengkap untuk menjadi salah satu lagu ballad cinta terbaik.

Melalui single “Menunggu Kau Kembali” ini, Rimar berharap eksistensinya di industri musik Indonesia semakin berjalan dengan baik. Selain itu yang mendengar akan menjadi relate dengan kondisi cerita dari tiap lirik yang disampaikan.

Jadi, tunggu apalagi, langsung saja dengarkan single hasil karya ciptaan Rimar ini di semua platform layanan musik digital, dan jadikan playlist sehari-sehari kalian. Enjoy, guys!

Tentang Rimar Callista

Rimar Callista lahir di Jakarta pada 18 Januari 1997. Ia juga merupakan lulusan jurusan Petroleum Engineering atau Teknik Perminyakan Universitas Trisakti 2015-2020.

Bakat dan talenta serta jiwa kompetisi Rimar telah terlihat sejak lama. Bahkan sebelum menjuarai ajang Indonesian Idol musim kesebelas pada 2021 ini, dia tercatat telah mengikuti beberapa ajang pencarian bakat lainnya.

Pada 2015, Rimar Callista pernah menjadi peserta dalam ajang Starvoices Indonesia musim keempat dan menempati posisi ketiga. Kemudian ia mulai dikenal publik setelah mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia musim kedua pada 2016, walaupun langkahnya terhenti di babak knockout.

Masih di 2015, Rimar Callista juga pernah menjadi salah satu finalis dan mewakili Indonesia dalam ajang ASEAN ‘Be Our Rock & Pop Soul’ music competition yang diselenggarakan di Vietnam.

Tidak hanya itu, jejak rekamnya juga tercatat pada 2018 saat ia mengikuti ajang I Can See Your Voice Indonesia musim ketiga dan berperan sebagai Susan dalam episode bintang tamu Bertha.

Ia juga pernah berduet dengan Dimash Kudaibergen, penyanyi internasional asal Kazakhstan dalam sebuah konser tunggal yang digelar di St.Peterburg, Rusia, pada tahun 2019 yang ditonton sekitar 13.000 penonton.