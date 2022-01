SEJAK viralnya serial Layangan Putus We TV, Putri Marino kian dikenal. Putri Marino berperan sebagai Kinan dalam tayangan serial ini.

Viralnya Kinan semakin mencuat saat dirinya memergoki Reza Rahadian (Aris) liburan berdua dengan selingkuhan Lydia Danira alias Anya Geraldine. Pasangan selingkuh ini pergi ke Cappadocia.

Sementara Cappadocia adalah destinasi liburan impian Kinan dan ingin pergi bersama suaminya. Dari kisah ini muncul banyak parodi dan "Cappadocia Its My Dream, Not Her" makin terkenal.

Saat liburan ke Yogyakarta, Putri Marino pun tak lepas dari kisah Kinan. Ia bergaya seksi di depan tembok lukisan yang indah.

Potretnya seksi loh memakai tank top dengan celana panjang. Putri Marino juga layak dijuluki hot mom ya!

"Selalu ada sesuatu di Yogyakarta🧑," tulisnya di caption.

Netizen pun menyapa Putri Marino dan membawa nama Kinan. Komentar netizen beragam dan banyak yang lucu. "Diduga gagal ke cappadocia kinan pindah liburan ke jogja," kata memmeeeey. "KINAN SEMANGAT KAMU PASTI BISA TUNTASKAN ARISS ..πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," ujar ditasetiara. "Mbak kinan lagi healing," tambah hilmanfathurr. "Putri Marino as Kinan emang cantikk bgt 😍😍😍😍," ujar magfiraaaanovi18.