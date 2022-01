JURI X Factor Indonesia Bunga Citra Lestari (BCL) memilih tiga kontestan yang lolos ke Gala Show. Siapa saja mereka?

Ya, babak penjurian ajang pencarian bakat X Factor Indonesia masih terus berlanjut. Setelah babak penjurian The Chair Challenge, kini enam peserta yang lolos dari masing-masing grup berlanjut ke babak Judges Home Visit.

Episode malam ini, Selasa (11/1/2022) menayangkan perjalanan enam kontestan dari Grup Boys asuhan Bunga Citra Lestari (BCL) yang datang langsung ke kediaman pribadi BCL untuk menjalani tahap penjurian Judges Homes Visit (JHV).

Baca Juga: Pose Seksi BCL Berbikini di Kolam Renang, Ngaku Difotoin Sama Noah

Menilai enam orang anak asuhannya, Edo Pratama, Iyan Yoshua, Jeremia Frans, Tyok Satrio, Danar Widianto dan Alvin Jonathan, di babak JHV kali ini BCL dibantu musisi dan produser hits, Nino Kayam alias Nino RAN sebagai Guest Judge.

Setiap kontestan tampil kurang lebih 2 menit dengan pilihan lagunya masing-masing di depan BCL dan Nino RAN. Di babak penjurain JHV kali ini, Edo Pratama memilih Watermelon Sugar dari Harry Styles, Iyan Yoshua memilih Always Remember Us This Way milik Lady Gaga, Jeremia Frans dengan I Feel Good-James Brown, Tyok Satrio pilih menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Engka Milikku (Jatuh Cinta), Danar Widianto memilih Pilu Membiru dari Kunto Aji, dan terakhir ada Alvin Jonathan yang menyanyikan hits dari Justin Bieber, Peaches.

Saat berdiskusi dengan Nino RAN, BCL menyebut ia tidak mau hanya sekedar menghasilkan juara kompetisi menyanyi. “Gue maunya melahirkan orang-orang yang punya eksistensi panjang di dunia industri musik. Lebih dari kompetisi,” ujar BCL. Nino menambahkan, memilih tiga terbaik dari enam kontestan di Grup Boys jadi pekerjaan berat karena semua peserta ia nilai merupakan penyanyi yang bagus. “Tim lu bagus semua, enam-enamnya itu semua bagus,” tambah Nino. Berdasarkan penilaian BCL dibantu Nino RAN, tiga kontestan Grup Boys yang lolos ke panggung Gala Live Show adalah Alvin Jonathan, Danar Widianto, dan Edo Pratama. Ketiganya berhasil menyingkirkan Jeremia Frans, Iyan Yoshua, dan Tyok Satrio.