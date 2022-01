JAKARTA - Chelsea Olivia mengalami keracunan makanan saat tengah berlibur di Bali bersama sang kakak Christina Olivia Wijaya juga mengalami hal serupa. Melalui akun Instagram pribadi Christina memberitahukan informasi terkini kondisi sang adik.

Dalam unggahannya dia membeberkan kondisinya bersama Chelsea bahwa saat ini sudah semakin membaik. Tapi ia masih merasakan beberapa gejala sakit imbas keracunan tersebut.

"Temen-teman yang nanya kabar aku hari ini. Thank you so much. Mungkin aku belum bisa balas semuanya. Kabarku hari ini sudah sangat membaik. Sudah gak mual dan diare lagi," tulisnya di Instagram Story dikutip pada Selasa (11/1/2022).

Di luar dari gejala tersebut, ternyata ia masih mengalami sakit tenggorokan dan lambung. "Makan sudah bisa makan lumayan banyak. Cuma gerd masih sakit, tenggorokan aku masih perih." sambungnya

Sedangkan kondisi sang adik, Chelsea masih terbaring lemas bahkan masih mengalami diare sampai masih butuh diinfus agar tidak terlalu lemas. Sehubungan kondisi Chelsea masih lemas ia juga diberi obat antibiotic.

"Dan @chelseaoliviaa masih diare sampai hari ini. Ini aku lagi suruh infus lagi dan harus minum antibiotik juga," jelas Christina

Unggahan Christina lantas di-repost Chelsea di InstaStory-nya. Meski belum bisa menikmati liburan di Bali dengan nyaman seperti sebelumnya, namun mereka patut bersyukur karena kondisinya kian membaik.

"Thank you so much doanya yah. Doa baik untuk kalian semua," ucapnya

Sebelumnya diketahui keracunan yang dialami Chelsea sekitar Minggu pada (9/1) yang diunggah di InstaStory. Istri dari Glenn Alinskie ini mendapatkan suntik anti mual dan nyeri lambung setelah keracunan makanan yang menimpanya saat sarapan. "Keracunan makanan gara-gara breakfast hotel. But thanks Apurva service kalian luar biasa. Langsung dokter ke kamar untuk suntik antimual dan nyeri di lambung @kempinskibali (dan di check terus kondisinya)," tulis Chelsea Olivia di Instagram Story dikutip pada Senin (10/1/2022).