Chelsea Olivia Ungkap Kondisi Keluarganya di Jepang Usai Gempa

Chelsea Olivia ungkap kondisi keluarganya di Jepang usai gempa (Foto: Instagram/chelseaoliviaa)

JAKARTA - Sejumlah selebritis Tanah Air yang tengah menikmati liburan awal tahun di Jepang dihebohkan dengan gempa berkekuatan 7,4 magnitudo pada Senin,1 Januari 2024. Besarnya gempa yang terjadi bahkan sampai memicu peringatan tsunami.

Salah satu keluarga artis yang berada di Jepang dan merasakan gempa tersebut adalah keluarga Chelsea Olivia. Namun, istri Glenn Alinskie ini pun menegaskan dirinya dan keluarga baik-baik saja saat liburan di Jepang.

“Kita aman-aman aja ya guys. Doain terus,” tulis Chelsea, dikutip Selasa (2/1/2024).

Saat dilihat dari unggahannya di Instagram, ibu dua anak ini sempat berkunjung ke Disneyland, Tokyo. Ia juga sempat berlibur di kawasan Hokkaido, Jepang pada momen Natal, 25 Desember 2023.

Chelsea Olivia ungkap kondisi keluarganya di Jepang usai gempa (Foto: Instagram/chelseaoliviaa)