Chelsea Olivia Curhat Bolak Balik Rumah Sakit Selama Satu Bulan, Ada Apa?

Chelsea Olivia curhat kondisi kesehatannya yang bolak balik ke RS selama sebulan (Foto: Instagram/chelseaoliviaa)

JAKARTA - Chelsea Olivia membagikan curhatan terkait kondisi kesehatannya. Melalui akun Instagramnya, istri Glenn Alinskie itu mengaku jika dirinya sudah satu bulan kerap bolak balik ke rumah sakit.

Dalam unggahannya, ibu dua anak ini tampak mengunggah momen saat duduk di ranjang rumah sakit dengan alat bantu napas sambil didampingi sang suami tercinta.

BACA JUGA: Chelsea Olivia Ungkap Kondisi Keluarganya di Jepang Usai Gempa

“Highlights for this month, cukup yah bolak balik ke rumah sakitnya,” tulis Chelsea baru-baru ini di Instagramnya.

Rupanya tak hanya Chelsea yang sakit, kedua buah hatinya, Nastusha dan Dante juga ikut dirawat di rumah sakit. Ia bahkan memerlihatkan potret dua anaknya tengah duduk bersama dengan infus di tangan mereka.

Chelsea Olivia curhat kondisi kesehatannya yang bolak balik ke RS selama sebulan (Foto: Instagram/chelseaoliviaa)

Ada pula momen ketiganya berada di kamar rumah sakit dan menghabiskan waktu di sana. Bahkan Nastusha dan Dante pun juga turut mendapat penanganan intensif di rumah sakit.

“Kita siap untuk bangkit lagi. Terima kasih untuk support dan doanya buat keluarga kita,” ungkap Chelsea.

Sayangnya, Chelsea Olivia tak menjelaskan apa penyakit yang dialaminya dan kedua buah hatinya. Hal ini pun membuat netizen bertanya-tanya.

Meski begitu, ada warganet yang mengungkap Chelsea mengalami influenza A sehingga perlu dirawat di rumah sakit.

“Influenza A kata suaminya,” tulis akun @ch*******.