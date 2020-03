JAKARTA - Proses produksi film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings harus mengalami penundaan karena pandemi virus korona. Sang sutradara, Destin Daniel Cretton, bahkan harus masuk ruang perawatan dan isolasi.

Destin sebelumnya melakukan proses produksi Shang-Chi di Australia. Ia pun dianjurkan untuk mengisolasi diri karena beberapa hari sebelumnya Tom Hanks juga positif terjangkit virus Covid-19 di Negeri Kangguru.

Baca Juga:

Berawal dari Twitter, Simu Liu Akhirnya Perankan Tokoh Sang Chi

Mengenal Lawan Sang-Chi, The Mandarin dan Jaringan Ten Rings





"Destin, sutradara kami, memiliki bayi yang baru lahir. Dia sangat berhati-hati, mengingat lingkungan saat ini dan memutuskan untuk tes Covid-19 hari ini. Dia saat ini tengah melakukan isolasi diri di bawah rekomendasi tim dokter," kata seorang kru.

Dengan demikian, proses produksi akan ditunda hingga hasil tes Covid-19 dari Destin keluar pekan depan. Sementara beberapa kru dan pemain juga disarankan untuk ikut melakukan tes agar terhindar dari Korona.

Shang-Chi sendiri dibintangi oleh Simu Liu, Awkwafina, dan Tony Leung. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings merupakan film Disney pertama yang didominasi pemain Asia dan akan dirilis pada 12 Februari 2021.

(aln)