LOS ANGELES – Aktor Simu Liu geram dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh para penggemarnya mengenai desas-desus dirinya terlibat dalam film Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Bahkan, aktor pemeran Shang-Chi itu meminta penggemar berhenti bertanya tentang hal tersebut.

Tidak seperti proyek Marvel baru-baru ini seperti Spider-Man: No Way Home yang melihat banyak kebocoran besar sebelum rilis film, informasi tentang Doctor Strange 2 sangat minim. Oleh karena itu, kurangnya informasi menyebabkan banyak penggemar mempertanyakan keterlibatan Simu Liu.

Baca Juga:

Antagonis Utama Film Doctor Strange 2 Terungkap

Bruce Campbell Muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Melalui akun media sosial instagram pribadinya, Simu Liu meluapkan kekesalannya kepada para penggemarnya. Hal tersebut dia unggah bersamaan dengan Perayaan Tahun Baru 2022 seraya menuliskan perjalanan karirnya selama 2021.

“2021 merupakan tahun terbaik dalam hidup saya, mari lakukan itu lagi di tahun 2022. Dan juga berhenti untuk bertanya kepada saya apakah saya terlibat dalam film Doctor Strange. Sejujurnya saya tidak tahu seberapa jelas lagi saya harus memberi tahunya kepada kalian,” tulis Simu Liu dalam akun instagram pribadinya dikutip Minggu (2/1/2022).

Terlepas dari kekesalannya karena sering ditanya apakah Shang-Chi akan muncul di Doctor Strange 2, Simu Liu tetap mengatakan para penggemarnya adalah yang terbaik. “Saya mencintai kalian Guys, penggemar terbaik yang pernah ada,” tambahnya.

Seperti diketahui, sebelumnya, Simu Liu dengan tegas membantah berkali-kali bahwa dia tidak terlibat dalam film Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Meskipun demikian, sepertinya tidak akan menghentikan rumor diantara penggemar.

Bagaimana tidak, banyak aktor harus menyangkal keterlibatan proyek MCU hanya agar mereka muncul pada akhirnya, jadi bahkan jika Shang-Chi akan menjadi bagian dari Doctor Strange 2 sangat tidak mungkin Simu Liu membocorkan hal tersebut ke publik. Meskipun teorinya menyenangkan, penggemar mungkin harus menunggu hingga Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirilis untuk mengetahui apakah Shang-Chi akan menjadi bagian darinya.