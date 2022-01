JAKARTA – Setelah diperkenalkan lewat serial Loki di bulan Juni lalu, konsep multisemesta dan para variants akan kembali dieksplorasi lebih jauh dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bahkan, dalam film ini, Doctor Strange akan bertemu versi lain dari dirinya yang diberi nama Defender Strange.

Meski belum tampil secara resmi di poster dan trailer, sosok Defender Strange ramai dibicarakan setelah muncul bocoran mainan Multiverse of Madness yang kini tersebar luas di internet. Memiliki penampilan yang mirip dengan Doctor Strange biasa, satu perbedaan mencolok dari mainan Defender Strange adalah kostumnya yang tampak lebih tegas dan mengintimidasi dengan warna hitam dan merah yang kontras.

Baca Juga:

Antagonis Utama Film Doctor Strange 2 Terungkap

Bruce Campbell Muncul di Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Dilansir dari ScreenRant, Minggu (2/1/2022), Defender Strange adalah salah satu variant Doctor Strange yang muncul dari dimensi lain dan belum diketahui akan memilih pihak mana di pertarungan melawan ancaman multisemesta nanti. Sebagai variant baru, sosok Defender Strange diketahui terinspirasi dari salah satu lini komik Marvel dimana Doctor Strange bergabung dengan tim superhero The Defenders bersama Namor dan Hulk.

Konsep variants sendiri pertama kali diperkenalkan lewat serial Loki sebagai sebutan untuk versi lain sebuah karakter yang muncul dari semesta alternatif. Sebagai contoh, Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang muncul dalam film No Way Home kemarin adalah variants dari Spider-Man versi Tom Holland; sebagaimana Defender Strange dan Supreme Strange yang akan muncul dalam film Multiverse of Madness nanti adalah variants dari Doctor Strange yang selama ini dikenal para fans.

Masih menjadi film yang penuh misteri, tampaknya Marvel masih punya banyak kejutan selain Defender Strange yang akan diungkap satu-persatu menuju tanggal 6 Mei 2022 mendatang. Dibintangi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, dan masih banyak lagi, film karya Sam Raimi ini akan menjadi pembuka MCU yang bombastis di tahun 2022.

(aln)