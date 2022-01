LOS ANGELES – Camila Cabello dan Shawn Mendes kepergok sedang menghabiskan waktu bersama. Menurut laporan TMZ, keduanya itu terlihat hangout di Miami, Florida, Amerika Serikat.

Dilansir dari Pink Villa, Sabtu (8/1/2022), Camilla dan Shawn berjalan bersama dengan seekor anjing berjenis Golden Retriever bernama Tarzan di sekitar taman sambil mengobrol. Camila terlihat mengenakan gaun berwarna coklat sedangkan Shawn memakai t-shirt berwarna putih dan celana jeans.

Dalam foto yang beredar, terlihat Camilla dan Shawn menunjukkan keakraban meski keduanya tidak lagi menjadi sepasang kekasih. Hal itu membuktikan bahwa keduanya masih menjalin hubungan yang sangat baik

Seperti diketahui, pada bulan November, keduanya merilis pernyataan bersama bahwa mereka telah resmi putus setelah lebih dari dua tahun menjalin hubungan asmara dan persahabatan selama satu dekade.

Setelah putus, baik Camila dan Shawn melakukan detoks media sosial dari instagram masing-masing. Saat melakukan detoks, Camila mengatakan bahwa untuk sementara waktu dirinya tidak aktif bermain media sosial sampai pergantian tahun 2022.

“Saya ingin melakukan detoks media sosial sampai tahun baru. Hanya ingin menghabiskan sedikit waktu di ponsel saya minggu ini cinta kalian semua,” tulis Camila dikutip Sabtu (8/1/2022).

Sementara itu, setelah berpisah dengan Camila, Shawn Mendes merilis sebuah lagu yang menceritakan tentang perpisahan tersebut yang berjudul It I’ll Be Okay.

