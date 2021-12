LOS ANGELES- Penyanyi Camila Cabello tampaknya ingin menikmati liburan natal dan tahun barunya. Dia bahkan mengaku akan rehat dari media sosial alias detoks selama beberapa hari.

“Aku akan melakukan detoks media sosial sampai tahun baru!!! hanya ingin menghabiskan lebih sedikit waktu dengan ponselku pada minggu ini. Aku mencintai kalian semua,” kata Camila Cabello pada Insta Story, dikutip Rabu (29/12/2021).





Langkah tersebut diambil setelah Camila Cabello mengumumkan asmaranya berakhir dengan Shawn Mendes melalui Instagram. Mereka menuliskan, “Hai teman-teman, kami telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan romantis kami tetapi cinta kami satu sama lain sebagai manusia lebih kuat dari sebelumnya.”

Mantan personil Fifth Harmony juga sebelumnya telah disibukkan dengan penampilan menawan lewat lagu “I'll Be Home For Christmas” untuk Presiden Joe Biden dan istrinya Jill di Gedung Putih pada 23 Desember silam.

