SEOUL- Ken VIXX akhirnya selesai menyelesaikan masa wajib militernya. Ia resmi merampungkan wamilnya pada 5 Januari 2022.

Pada momen ini, tidak ada acara pemulangan Kenย dari markas militer. Hal ini dilakukan untuk mengikuti protokol COVID-19.

Melansir Soompi, Kamis (6/1/2022), Ken menuliskan pesan melalui Instagram-nya, โ€œHari pelepasan telah tiba. Aku memikirkan banyak hal selama wamil. Untuk keluargaku, member VIXX, teman, dan Starlight (fandom VIXX), aku sangat-sangat bersyukur, aku cinta kalian semua.โ€

Dalam pesannya, Ken juga mengatakan dirinya akan mengobati masa sulit dengan lagu-lagunya. Ia juga mengucapkan selamat tahun baru kepada para pengikutnya.

Pria bernama asli Lee Jae Hwan itu mulai wamil pada Juli 2020. Ia menjadi member ketiga VIXX yang menjalani wamil, setelah Leo dan N.

Ken debut di tahun 2012 dalam grup VIXX. Sebelum menjalani wamil, Ken sempat merilis mini album solo bertajuk โ€˜Just for a momentโ€™. Ia juga merilis single Counting One by One tepat sebelum mulai wamil.

