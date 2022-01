JAKARTA – Setelah dua dekade lalu menggarap film Harry Potter pertama, hingga kini sutradara Chris Columbus masih mengingat salah satu adegan film yang menurutnya hampir mustahil untuk dikerjakan; quidditch, olahraga fiktif para penyihir Hogwarts.

Melalui film dokumenter spesial Return to Hogwarts, Chris Columbus selaku sutradara film Harry Potter and the Sorcerer’s Stone mengungkap bahwa adegan quidditch pertama di sepanjang sejarah perfilman adalah adegan yang paling sulit untuk digarap karena beberapa alasan; salah satunya adalah tak adanya pondasi dunia nyata yang bisa digunakan.

“Quidditch adalah olahraga fiktif, tapi para penonton harus langsung mengerti peraturannya di film pertama. Jadi J.K. Rowling memberikan sebuah buku panduang singkat untuk para kru yang menjelaskan detail-detil penting permainan,” ucap Chris dilansir dari CBR, Rabu (5/1/2022).

Mengambil inspirasi dari berbagai olahraga dan juga menginterpretasikan peraturan quidditch yang diberikan Rowling sebisa mungkin, Chris beserta Stuart Craig sang desainer produksi pun menciptakan sebuah lapangan semegah mungkin dan seakurat mungkin dengan novelnya; dengan catatan semuanya juga harus terlihat serealistis mungkin.

“Lapangan yang kami buat rasanya sangat otentik dan mengagumkan sekali,” lanjut Chris.

Usaha keras para kru pun tentunya tak menghianati hasil; pertandingan quidditch perdana Harry berhasil menjadi salah satu adegan olahraga paling ikonik di sepanjang sejarah perfilman meski kini sudah berusia 20 tahun. Bahkan, olahraga fiktif ini berhasil memunculkan cabang di dunia nyata lewat pertandingan-pertandingan yang digelar komunitas U.S. Quidditch dan Major League Quidditch.

Dihadiri para sutradara dan aktor sebagai reuni 20 tahun, dokumenter spesial Return to Hogwarts kini sudah tayang di layanan streaming HBO Max sejak 1 Januari lalu.

