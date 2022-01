JAKARTA – Film Harry Potter punya banyak kisah balik layar yang tak sesempurna hasil akhirnya. Bahkan, aktris Emma Watson mengaku punya adegan yang sangat ia benci proses syutingnya.

Dalam film dokumenter spesial Return to Hogwarts, Emma Watson selaku aktris pemeran Hermione Granger menyebutkan bahwa ia punya pengalaman yang cukup tak mengenakkan ketika syuting film keempat, Harry Potter and the Goblet of Fire. Dalam film tersebut, ada sebuah adegan dimana Hermione tampil cantik dalam sebuah gaun; dan, meskipun adegan itu penting, Emma merasa sang sutradara terlalu cerewet ketika syuting.

Baca Juga:

5 Artis Dunia yang Raih 1 Juta Follower Tercepat di Instagram

Emma Watson Bermimpi Mempunyai Perkebunan di Masa Depan





“Untuk pertama kalinya Ron dan Harry melihat Hermione sebagai wanita. Aku tahu adegan itu sangat penting, tapi aku merasa tak nyaman sekali ketika syuting,” ucap Emma, “sutradara Mike Newell memberiku jutaan arahan untuk adegan turun tangga yang sangat sederhana sampai-sampai aku terjatuh.”

Meski proses syutingnya dianggap ‘menyiksa’ oleh sang aktris, adegan ini menjadi salah satu momen penting dalam seri Harry Potter. Tak hanya menampilkan momen Hermione yang keluar dari ‘cangkangnya’, adegan ini juga menjadi pemantik hubungan asmara Hermione Granger dengan Ron Weasley di film-film selanjutnya.

Dirilis pada tahun 2005 silam, film The Goblet of Fire hingga kini dianggap sebagai salah satu entri terbaik dalam franchise Harry Potter. Dalam film ini, Harry dijebak untuk mengikuti Turnamen Triwizard yang rupanya hanyalah akal-akalan Voldemort untuk memamerkan wujud barunya.

Kini franchise filmnya sudah mencapai usia 20 tahun, para aktor dan kru film Harry Potter akhirnya kembali bertemu dan reuni lewat film dokumenter spesial Return to Hogwarts yang sudah tayang sejak 1 Januari kemarin di layanan streaming HBO Max. Dokumenter ini dihadiri Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, dan masih banyak lagi.

(aln)