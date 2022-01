JAKARTA - Setelah menyelesaikan babak Bootcamp 2 dengan tantangan terakhir Best of Best Challenge, X Factor Indonesia sudah memasuki babak baru, The Chair Challenge.

Di babak penjurian satu ini, para peserta yang telah sebelumnya lolos dari babak Best of Best Challenge akan memperebutkan kuota terbatas, hanya enam kursi untuk masing-masing kategori.

Kompetisi malam ini sebelumnya telah dibuka oleh kelompok Females yang dimentori oleh Anang Hermansyah. Setelah itu, kompetisi berlanjut dengan pertarungan di grup Girls yang dipimpin oleh Rossa.

Penampilan dari kelompok kategori Girls yang beranggotakan 10 peserta perempuan dengan rentang usia muda, 30 tahun ke bawah ini dibuka oleh Novia Situmeang yang membawakan lagu hits dari Sam Smith, Im Not The Only One. Berhasil memukau Rossa, Novia pun sukses mengamankan satu kursi.

Pertarungan kemudian dilanjutkan oleh peserta kedua hingga keenam, Bhernike Elda, Balqis Hidayati, Jessica Emanuella, Sonya Sara, dan Nada. Keenam kontestan secara berturut-turut sukses lolos dan mengamankan satu kursi masing-masing.

Sampai tiba di peserta ketujuh, Maysha Jhuan yang tampil apik membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Tak sia-sia, penampilannya berhasil menggeser kursi Bhernike Elda. Maysha menggeser posisi Elda di bangku kedua yang membuat Bhernike Elda harus langsung tereliminasi.

Aksi panggung dilanjutkan oleh kontestan ke-8, Marcella Nursalim yang berhasil meraih posisi kursi di The Chair lewat lagu Im Your Hoochie Hocchie Man dari Muddy Waters. Tapi kesuksesan Marcella, tak diikuti Kezia Kaithlyn. Meski sudah membawakan Black or White dari Michael Jackson, Kezia langsung dieliminasi oleh Rossa di atas panggung. Peserta terakhir, nyanyian dan aksi panggung Putu Maydea yang menyanyikan lagu Running (Lose It All) dri Naughty Boy feat Beyonce & Arrow Benjamin berhasil menggeser posisi Novia Situmeang sebagai kontestan pertama yang lolos. Akhirnya dari tim Girls yang dimentori Rossa, terpilih lah Jessica Emanuella, Sonya Sara, Nada, Maysha Juan, Marcella Nursalim dan Putu Maydea sebagai 6 kontestan terpilih yang lolos di babak The Chair.