JAKARTA - X Factor Indonesia sudah memasuki babak The Chairs, yang mana setiap juri harus memilih 6 dari 10 peserta untuk jadi anak didik mereka kelak. Bunga Citra Lestari nampaknya masih harus berpikir keras untuk menentukan siapa yang akhirnya benar-benar berhak meraih 6 kursi tersebut.

Seperti halnya para juri lain, BCL ingin memberikan kesempatan untuk enam peserta pertama. Mereka pun dipersilahkan duduk oleh sang calon mentor pada kursi yang telah disediakan.

Namun tentunya, hal tersebut belum pasti alias BCL masih bisa berubah pikiran untuk menggeser posisi mereka. Adapun enam peserta pertama meliputi, Angkhen Negara, Joy Batlayar, Samuel Gabriel, Edho Pratama, Danar Widianto, dan Tyok Satrio.

"Semua yang sudah duduk di sini talented tapi memang cuman enam dari sepuluh orang yang akan duduk. Aku melihat dari performa tadi plus dari awal kalian di sini , apakah semakin baik" ujar BCL.

Ketika peserta ketujuh yakni Febrian Ihsan muncul dengan membawakan lagu berjudul 'Miss Independent' dari Neyo, BCL pun goyah. Dengan berat hati, BCL harus menggeser posisi Angkhen Negara untuk digantikan oleh Febrian.

Berikut ini formasi sementara 'The Boys' Bunga Citra Lestari.

1. Joy Batlayar - Another You

2. Samuel Gabriel - Over And Over Again

3. Edho Pratama - Heartbreak Anniversary

4. Danar Widianto - Jikalau

5. Tyok Satrio - Pedih (ciptaan sendiri)

6. Febrian Ihsan - Miss Independent

Dari enam peserta, akan ada yang harus gugur lagi. Pasalnya BCL mulai mempertimbangkan kehadiran peserta ke 8 yakni Alvin Jonathan untuk bergabung di salah satu kursi. Lantas, kursi milik siapa yang akan ditempati Alvin Jonathan ? saksikan kelanjutannya di X Factor Indonesia episode selanjutnya hanya di RCTI dan RCTI+

