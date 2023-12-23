Gemerlap Kemewahan di Rumah Kim Kardashian, Sambut Natal 2023

AMERIKA - Kim Kardashian menyambut Natal dengan membagikan nuansa Natal di kediamannya di California, Amerika. Momen itu dibagikan di sosial media Instagram miliknya.

Nampak mantan istri Kanye West itu memperlihatkan dekorasi Natal bernuansa putih elegan.

“Sedikit dekorasi liburanku tahun ini,” tulis Kim Kardashian, Sabtu (23/12/2023).

Unggahan Kim ini memperlihatkan betapa mewahnya nuansa Natal di kediaman ibu empat anak ini. Dimulai dari pintu masuk rumah dipenuhi pohon dengan lampu hias berwarna putih keemasan.

Kemudian, warganet dimanjakan dengan bagian dalam rumah begitu memukau dengan puluhan pohon cemara yang dibalut lampu hias masih bernuansa putih.