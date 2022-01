JAKARTA – Vision+ telah merilis series original Lukas: The Journey of an Altar Boy, pada 24 Desember 2021 silam. Series bergenre petualangan dan keluarga itu terbagi menjadi 5 episode yang berjudul Keluarga Dalam Kasih, Kasih Tiga Sahabat, Pertolongan Tuhan, Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu, dan Damai Dalam Natal.

Di episode 2 Lukas: The Journey of an Altar Boy yang berjudul Kasih Tiga Sahabat, terlihat kisah tentang masa lalu kedua orang tua Lukas yaitu Johan dan Maria. Johan memutuskan untuk berangkat ke luar Pulau Jawa demi sebuah proyek besar dan mengucapkan pesan terakhir kepada istrinya.

Kemudian, terlihat Lukas yang sedang mengikuti pendidikan Misdinar dan mendapat teguran dari Romo Eli karena tidak memperhatikan penjelasan mengenai peralatan liturgi gereja.

Ia pun mendapat perintah untuk menyusun benda rohani itu hingga tersusun rapi ketika pulang nanti. Untungnya, ada Frans dan Flory, kedua teman yang setia menemani serta membantunya.

Keesokan harinya, Lukas mendapat tugas Retreat dari Romo Eli yaitu berkunjung dan mendoakan orang-orang sakit. Tanpa disangka, ia bertemu dengan sahabat lama ayahnya dan mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan sang ayah.

Pertemuan itu sangat membekas di hati Lukas sehingga keinginannya untuk bertemu sang ayah pun semakin kuat. Akan tetapi, hal itu ditentang oleh neneknya, sebab ia tidak ingin Lukas mengingat-ingat ayahnya yang tak mungkin kembali itu.

Dengan berbekal foto dan sedikit petunjuk, Lukas meminta bantuan kepada Flory serta Frans untuk menemaninya dalam misi pencarian ayahnya. Perjalanan mereka bertiga tidaklah mudah, karena mereka harus membagi waktu antara sekolah, kegiatan di gereja dan rintangan tanpa henti yang muncul dalam perjalanan.

